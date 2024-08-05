Ветеран Вера Моздокова из Орехово-Зуева отметила 100-летний юбилей

Жительнице города Ликино-Дулево городского округа Орехово-Зуевского Вере Моздоковой исполнилось 100 лет. С юбилеем ветерана Великой Отечественной войны приехали поздравить руководители администрации округа.

Со 100-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Веру Моздокову поздравили первый заместитель главы Орехово-Зуевского округа Ирина Кузнецова и начальник окружного управления социального развития Марина Гальченко.

Труженица тыла, ветеран педагогического труда Вера Моздокова родилась в Тюменской области. Девушка окончила педагогический институт по естественным наукам. В город Ликино-Дулево приехала в 1953 году. Вера Моздокова преподавала биологию, географию и химию в школе № 1 и школе № 2 города.

Всю свою жизнь педагог посвятила воспитанию и образованию детей: ее педагогический стаж составляет более 40 лет. Ветерана наградили медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».