Ветеран ВОВ Мария Сердюк проголосовала на выборах депутатов в Жуковском

Ветеран Великой Отечественной войны Мария Анисимовна Сердюк из Жуковского приняла участие в выборах в Совет депутатов города. Несмотря на свой почтенный возраст, 101-летняя Мария Анисимовна, которой 12 ноября исполнится 102 года, проголосовала дома, подтвердив свою приверженность гражданскому долгу.

Мария Анисимовна попала на фронт в 1942 году сразу после окончания курсов медсестер. В течение войны она служила в батальоне связи в качестве медицинского работника и участвовала в таких ключевых сражениях, как Курская битва. За свою доблесть и самоотверженность она была награждена орденом Отечественной войны II степени и медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги».

Старшина-санинструктор Мария Сердюк проявила героизм на полях сражений на Курской дуге и в Сталинградской битве, завершив свой военный путь в Берлине в мае 1945 года. В представлении к ордену «Красной Звезды» отмечено ее мужество, отвага и презрение к смерти в стремлении спасти жизни своих товарищей по оружию.

Напомним, что выборы в городской Совет депутатов проходят 6, 7 и 8 сентября. Жителям Жуковского предстоит выбрать 25 депутатов по пяти пятимандатным округам. Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».