Ветеран ВОВ из Подольска Мария Рохлина стала лауреатом всероссийской премии

Жительница Подольска Мария Рохлина, отметившая 28 сентября 101-й день рождения, стала лауреатом Всероссийской общественной премии «Гордость нации». На церемонии награждения, которая прошла в Малом театре 10 ноября, аудитория стоя чествовала ветерана.

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне учредили новую номинацию «Одна на всех». Мария Михайловна получила награду именно в этой категории.

Рохлина принимала участие в Сталинградской и Курской битвах, в боях под Прохоровкой и на Дону, в форсировании Днепра, освобождении территорий Украины, Молдавии, Польши, Румынии, Германии, а также Чехословакии.

Мария Михайловна — кавалер Ордена Отечественной войны II степени. Кроме того, у нее множество медалей, среди которых награды «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда».

Позывной Рохлиной — «Красная шапочка» — родился из-за алого берета, который она носила во время службы. Этот яркий головной убор олицетворяет стойкость и мужество Марии Михайловны.