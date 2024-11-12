Ветеран Великой Отечественной из Наро-Фоминска отметила вековой юбилей

Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Никифоровна Цыганова из Наро-Фоминска отпраздновала свое столетие. Поздравить ее пришел глава округа Роман Шамнэ.

Валентина Никифоровна родилась в 1924 году в Калужской губернии. В юности, с началом войны, она поступила в Московское авиационно-техническое училище, затем была эвакуирована в Омск, где трудилась на авиазаводе. В восемнадцать лет поступила в артиллерийско-техническое училище и вскоре стала техник-лейтенантом, отправившись служить на ремонтную базу авиации под Харьковом, недалеко от фронта.

После войны Валентина Никифоровна и ее муж, офицер, посвятили жизнь укреплению обороны страны. Позже они поселились в Атепцево, где она работала библиотекарем и учителем. Вспоминая годы войны, Валентина Никифоровна говорит, что настоящая сила — в единстве и любви к родной земле.

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