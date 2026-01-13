Ветеран войны в Павловском Посаде отметила 94-летие

В Павловском Посаде отметили 94-й день рождения Екатерины Михайловны Якушевой, участницы Великой Отечественной войны. Поздравительный адрес от президента России Владимира Путина и подарок от главы муниципалитета Дениса Семенова ей вручил первый заместитель главы округа Сергей Балашов.

Екатерина Михайловна родилась в 1932 году в многодетной семье. Она рано осталась без родителей — отец умер незадолго до войны, а мама ушла из жизни в августе 1943 года. Девочку взяла на воспитание старшая сестра Прасковья, которая работала санитаркой в госпитале и ухаживала за ранеными бойцами.

Во время войны юная Катя помогала в тылу, а в мирное время много лет проработала поваром в детском саду «Малыш». В 26 лет она вышла замуж за участника событий в Венгрии 1956 года, который позже скончался от последствий фронтового ранения.

Сегодня у Екатерины Михайловны большая семья — две дочери, четверо внуков и двое правнуков.

«Всегда отрадно видеть тот особый огонек в глазах наших ветеранов. Их жизнь — настоящий урок мужества. Желаю Екатерине Михайловне крепкого здоровья и тепла близких!», — отметил первый заместитель главы округа Сергей Балашов.