Ветеран войны в Одинцове отметил 100-летие

Константин Сергеевич ушел на фронт в 1943 году прямо из школы, служил разведчиком, участвовал в ключевых операциях, прошел по Красной площади в самом первом Параде Победы. После войны он посвятил жизнь службе в Вооруженных Силах, ветеранской работе и до сих пор остается человеком, к которому тянутся.

«Приехал к Константину Сергеевичу домой, чтобы лично поздравить с этой особой датой. Целый век в жизни страны и мира! Был рад увидеть его в хорошем настроении и форме. Повидался с его большой, теплой и дружной семьей. Вручил и торжественно зачитал письмо от Владимира Владимировича Путина. Такие встречи запоминаются надолго. Гордимся нашим ветераном. Желаю Константину Сергеевичу крепкого здоровья, душевного тепла и заботы близких», — поделился Андрей Иванов.