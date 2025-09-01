Ветеран войны в Одинцове Борис Гаевский отметил 100-летие

Борис Александрович встретил свой юбилей в кругу семьи, с друзьями и соседями. Глава округа передал ему поздравления от Президента России и губернатора Московской области. Сейчас у долгожителя есть надежное медицинское сопровождение и социальная поддержка, которая позволяет жить спокойно и уверенно. Борис Александрович любит прогулки в Одинцове — в парке и у пруда. Недавно ему подарили новое кресло-коляску, и теперь он может чаще бывать на улице.

Биография Бориса Александровича — пример для всех. Родился он 29 августа 1925 года, на фронт ушел добровольцем, хотя мог остаться в тылу. Служил в 32-й гвардейской минометной бригаде, участвовал в освобождении Правобережной Украины. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны второй степени, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» третей степени и многими другими наградами.