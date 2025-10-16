Ветеран войны в Можайском округе отпраздновала 102-й день рождения

Участницу Великой Отечественной войны Клавдию Ровинскую поздравили глава Можайского округа Денис Мордвинцев, его заместитель Ольга Спиридонова, депутат и председатель Совета ветеранов Нина Истратова. Они передали имениннице теплые слова и поздравительный адрес от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Клавдия, тогда носившая фамилию Чурашова, отправилась на фронт в 18 лет, не закончив школу. В составе легендарного первого Новосибирского эшелона девушек-добровольцев из Сибири приехала под Воронеж, где пополнила ряды 4-го армейского корпуса 618 отдельного батальона связи ПВО. Получила тяжелую контузию при взрыве моста, но чудом выжила и вернулась в строй.

В ноябре 1943 года Клавдия Леонтьевна в составе первой десантной группы принимала непосредственное участие в освобождении Киева, где была ранена в руку, но продолжала выполнять боевую задачу. Демобилизовалась девушка только в победном мае 1945 года.

За фронтовые подвиги была награждена орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».