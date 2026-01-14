Ветеран войны в Ленинском округе отметил 100-летний юбилей

В Ленинском округе 100-летний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны Галим Ахмадиев. Поздравить юбиляра с этой знаменательной датой прибыли заместитель главы округа Эдуард Арадушкин и представители власти.

Торжественный визит к ветерану состоялся в минувшие дни. От имени Президента Российской Федерации Владимира Путина Галиму Авхадиевичу были переданы поздравления, а от администрации Ленинского округа — памятные подарки.

«Жизненный путь Галима Авхадиевича — это настоящий урок мужества и верности долгу. Его столетие — большое событие для всего округа», — подчеркнул Эдуард Арадушкин.

Галим Ахмадиев родился 10 января 1926 года в Башкирской АССР. В 1944 году он был призван на службу, воевал в составе 19-й стрелковой дивизии на Украинском фронте, участвовал в освобождении Австрии и Венгрии, а Победу встретил в Чехословакии. После войны более 25 лет проработал шофером на строительстве металлургического комбината в Алмалыке, а затем передавал опыт молодым специалистам в пожарной охране. Ветеан воспитал троих детей, у него шесть внуков и восемь правнуков.