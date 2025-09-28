Ветеран войны Мария Рохлина в Подольске отметила 101-й день рождения

Мария Рохлина является Почетным гражданином городского округа Подольск и ветераном Великой Отечественной войны. В субботу, 28 сентября, она отметила свой день рождения.

Совсем юной Мария Михайловна ушла на фронт санинструктором 95-й гвардейской стрелковой дивизии. Она прошла Сталинградскую битву и сражения на Курской дуге. Ее боевой путь отмечен множеством наград: орденом Отечественной войны первой степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», а также «За освобождение Праги».

Несмотря на столь почтенный возраст, Мария Михайловна остается активной и жизнерадостной гражданкой своей страны. Она продолжает заниматься общественной деятельностью, проводить встречи с молодежью, посещать места боевой славы и делиться воспоминаниями о военном времени.