Ветеран войны из Воскресенска отметила 100-летний юбилей

Почетный гражданин округа, участница Великой Отечественной войны Лидия Сергеевна Черная отпраздновала свое столетие 4 марта. С юбилеем фронтовичку поздравили родные, близкие и глава Воскресенска Алексей Малкин.

В 15 лет Лидия Сергеевна начала свой трудовой и боевой путь в эвакуационном госпитале в поселке Пески. Несмотря на юный возраст, она бесстрашно перевозила гражданскую и военную корреспонденцию в Москву, рискуя жизнью под обстрелами и бомбежками.

После войны Лидия Сергеевна посвятила себя семье. Вместе с мужем они прожили 57 лет, вырастили двоих детей, а также воспитали внуков и правнуков.

«С низким поклоном, глубочайшим уважением и благодарностью навестил нашу славную долгожительницу в день ее векового юбилея. Пожелал самого главного — доброго здоровья, душевного комфорта и сердечного тепла, любви и чуткой заботы близких», — поздравил долгожительницу глава округа Алексей Малкин.