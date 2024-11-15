Живущий в Воскресенске ветеран Николай Шленков отметил 100-летие

Вековой юбилей отпраздновал ветеран Великой Отечественной войны Николай Герасимович Шленков. Отметить знаменательную дату собралась вся его большая и дружная семья.

Юбиляра приехала поздравить заместитель главы муниципалитета Евгения Романова. Она вручила ветерану подарки и передала поздравления от президента России Владимира Путина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Николай Шленков отправился на фронт Великой Отечественной войны в августе 1942 года. Он служил в разведке, вместе с Советской армией дошел до Польши. Ветеран имеет множество наград за боевые подвиги. Его жизнь является прекрасным примером преданного служения Родине.

В Воскресенске с большом заботой и уважением относятся к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, не забывают поздравлять их с праздниками и памятными датами.

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