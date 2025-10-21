Ветеран войны из Электрогорска Сергей Лобиков отметил 99-летие

По поручению главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Семенова его заместитель Александр Кулаков 20 октября поздравил с 99-летием ветерана Великой Отечественной войны Сергея Петровича Лобикова.

Сергей Петрович Лобиков — это живая история округа, человек, чья жизнь является примером настоящей стойкости и мужества. Как сообщается, в настоящее время ветеран проходит период лечения и не смог лично принять поздравления. Однако его семья, оказывающая ему всестороннюю поддержку, находится рядом.

Поздравления и самые теплые пожелания были переданы дочери ветерана, Валентине Сергеевне, которая с любовью и заботой окружает своего отца.