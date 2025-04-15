Ветеран войны Иван Щепа в Богородском округе отметил 101-й день рождения

Иван Васильевич окружен заботой и вниманием близких. В свои годы он бодр, полон энергии и позитива — готовит фирменные пироги, шьет брюки, сам ходит за продуктами. Свой 101-й день рождения ветеран ждал с нетерпением.

На фронт Иван Щепа ушел в 1942 году, когда ему было 18 лет. Служил в гвардейском стрелковом полку в звании сержанта. Дважды при выполнении боевого задания был ранен, а после демобилизован. Воевал на Калининском, Центральном и Третьем Белорусском фронтах. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», имеет еще множество других наград.

Встретить юбилей великой даты ветеран планирует на Параде Победы на Красной площади.

Глава Богородского округа пожелал Ивану Васильевичу праздничного настроения, оптимизма и крепкого здоровья на долгие годы.