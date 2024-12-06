Ветеран войны Илларион Ильин стал примером для молодежи Солнечногорска

Илларион Ильин больше 60 лет провел в Солнечногорске и почти все это время трудился на благо муниципалитета. На своем веку он повидал многое. Попал на фронт в юном возрасте, в 1943 году, в составе 3-й гвардейской танковой армии форсировал Днепр, освобождал Киев, участвовал в штурме Берлина. Награжден четырьмя боевыми орденами и медалями.

После службы в армии в 1950 году Илларион Ильин пришел работать учителем истории в лицей № 7. Был секретарем парткома Солнечногорского электромеханического завода. Несколько раз избирался в состав городского Совета народных депутатов. Написал три книги под общим названием «Тогда нам было девятнадцать». Ильину присвоено звание «Почетный гражданин Солнечногорска». Скончался он на 97-м году жизни.

Имя этого замечательного человека решили увековечить в лицее № 7, куда он до последнего приходил, чтобы побеседовать с подрастающим поколением. Мужчина до глубокой старости был человеком душевным и гостеприимным. «Очень нравилось слушать его рассказы, петь вместе с ним», — поделился ученик лицея Глеб Котомин.

Илларион Ильин стал для ребят настоящим примером для подражания, вдохновляя их на добрые дела, самовыражение, любовь к Родине. Он уже никогда не войдет в двери любимого лицея, но навсегда останется в сердцах детей и взрослых, которые успели с ним познакомиться. Память о великом человеке продолжат передавать и следующим поколениям, а парта героя с фотографиями Иллариона Ильина поможет в этом важном деле