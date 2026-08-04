Ветеран войны Илья Сударчиков в Чехове отметил 101-й день рождения
2 августа исполнился 101 год почетному гражданину Чехова Илье Сударчикову. Ветеран Великой Отечественной войны стал ярким примером человека, на которого стоит равняться.
Трудное детство, война и голод стали суровым испытанием для юного Ильи — в 1941 году из детского дома в Оренбурге мальчика вместе с товарищами направили работать в совхоз. В 1943 Илья Алексеевич ушел в армию, прослужил 12 лет. Защищал Родину на разных ее рубежах — от Урала до Кавказа.
Первую награду — медаль «За доблестный труд в ВОВ» — он получил в совхозе. В 1945 году последовала медаль «За победу над Германией», а затем — «За боевые заслуги». Май 1945 года Илья Сударчиков встретил на границе России и Турции.
После войны Илья Алексеевич продолжил службу в армии еще семь лет, занимал офицерские должности, обучал солдат механике и вождению. В 1955 году переехал в Чехов. Работал автомехаником на Столбовском литейном заводе и начальником гаража в поселке Нерастанное. В 1962 году он начал свою трудовую деятельность на Полиграфкомбинате, устроившись учеником печатника и заочно окончив полиграфический техникум. Затем стал мастером производственного обучения в ГПТУ № 56. А позже вернулся на Полиграфкомбинат, где дослужился до заведующего печатным отделом и проработал до 80 лет. За свою трудовую деятельность Илья Алексеевич накопил впечатляющие 68 лет непрерывного стажа.
В 2025 году ветеран Великой Отечественной войны получил памятную медаль 80-летия Победы. В этом же году глава округа Михаил Собакин вручил Илье Алексеевичу знак «Почетный житель муниципального округа Чехов».