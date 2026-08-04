Ветеран войны Илья Сударчиков в Чехове отметил 101-й день рождения

2 августа исполнился 101 год почетному гражданину Чехова Илье Сударчикову. Ветеран Великой Отечественной войны стал ярким примером человека, на которого стоит равняться.

Трудное детство, война и голод стали суровым испытанием для юного Ильи — в 1941 году из детского дома в Оренбурге мальчика вместе с товарищами направили работать в совхоз. В 1943 Илья Алексеевич ушел в армию, прослужил 12 лет. Защищал Родину на разных ее рубежах — от Урала до Кавказа.

Первую награду — медаль «За доблестный труд в ВОВ» — он получил в совхозе. В 1945 году последовала медаль «За победу над Германией», а затем — «За боевые заслуги». Май 1945 года Илья Сударчиков встретил на границе России и Турции.