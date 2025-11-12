Ветеран войны Евграф Лапко в Лыткарине отметил 100-летие

Почетный гражданин Лыткарина Евграф Лапко 10 ноября принимал поздравления от жителей города и боевых товарищей. Ветерана Великой Отечественной войны также поздравили с юбилеем глава округа Константин Кравцов, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Илья Гришаев, общественники и молодежь.

История Евграфа Александровича — настоящая летопись героизма, начавшаяся в самые тяжелые годы для нашей страны. В 16 лет он ушел на фронт добровольцем, став бойцом-ополченцем в составе истребительного батальона в Черкесске. С 1943 года служил телефонистом в 123-м пограничном полку.

Долгожданную Победу Евграф Лапко встретил на границе с Румынией. Ранним утром 9 мая 1945 года, находясь на дежурстве, он первым передал радиосигнал о безоговорочной капитуляции Германии пяти пограничным заставам. Это историческое событие навсегда вписало его имя в летопись Великой Отечественной войны.