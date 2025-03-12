Ветеран войны Евгения Петрович в Солнечногорске отметила 100-летие

Когда началась война, Евгении Петрович было 16 лет. В те годы она жила в Волгоградской области. Евгения Петрович была труженицей тыла: работала в колхозе, а позже ухаживала за ранеными солдатами и преподавала в местной школе.

«Празднование состоялось в кругу семьи, с дочерью и внуками. Евгения Михайловна вспоминала молодые годы, когда только начала быть участницей войны и тяжесть послевоенных лет. Конечно же, я хочу пожелать ей крепкого здоровья, чтобы рядом были родные и близкие люди, которые готовы прийти на помощь. Спасибо за мирное небо над головой», — подчеркнул первый заместитель главы Солнечногорска Александр Кузьмин.

Ранее Евгении Петрович вручили юбилейную медаль «80 лет Победы». Такую награду в этом году получит 241 ветеран округа.