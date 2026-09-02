Ветеран войны Борис Гаевский в Одинцове отметил 101-й день рождения

Жителю Одинцова и участнику Великой Отечественной войны Борису Александровичу Гаевскому исполнился 101 год. Ветерана навестил глава округа Андрей Иванов — поздравил от лица президента России Владимира Путина и вручил памятные подарки.

Борис Гаевский ушел на фронт добровольцем 9 января 1943 года, хотя как студент техникума имел бронь от призыва. Первое боевое крещение он получил 24 декабря того же года на 1-м Украинском фронте. В составе 32-й гвардейской минометной бригады участвовал в боях на Житомирском направлении, а затем прошел через Корсунь-Шевченковскую, Львовско-Сандомирскую и Висло-Одерскую наступательные операции.

В феврале 1945 года ефрейтор Гаевский был награжден медалью «За отвагу» — во время артиллерийского обстрела он вынес из-под огня раненых товарищей, оказал им первую помощь и после этого вернулся к выполнению боевой задачи. Войну Борис Александрович закончил в марте 1945 года под Вроцлавом.

После победы он продолжил службу в Вооруженных силах. Окончил Омское минометно-артиллерийское училище и Артиллерийскую инженерную академию имени Дзержинского. Позже служил в Главном штабе Ракетных войск стратегического назначения на должности старшего офицера оперативного управления.

Сегодня Борис Александрович — один из тех людей, чья биография сама по себе стала частью истории России.