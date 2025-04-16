Ветеран войны Антонина Рыжова из Солнечногорска отметила юбилей 95 лет

Ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Антонину Рыжову из Солнечногорска поздравили с 95-летием и с наступающим Днем Победы. Юбиляра навестили начальник управления соцразвития Аветис Башикян и волонтеры.
Антонине Рыжовой передали адресные поздравления от президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы Солнечногорска Константина Михалькова. Имениннице вручили памятные подарки, пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни.
«Я хочу поблагодарить первого заместителя главы Солнечногорска Александра Кузьмина и Аветиса Башикяна за предоставленную помощь, внимание и поддержку, которую они оказывают бабушке», — сказала внучка ветерана Ирина Ермолаева.
Антонина Рыжова родилась 12 апреля 1930 года в деревне Гнилище Орловской области. Начало войны ее семья встретила в Тульской области. После войны много лет женщина работала кладовщиком на заводе «Лепсе» в Солнечногорске. Прожила 60 счастливых лет в браке с военнослужащим, вместе супруги воспитали двоих детей, внука, троих внучек и пятерых правнуков.
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