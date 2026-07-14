Ветеран войны Альфред Кильк в Павловском Посаде отметил 100-летний юбилей

Биография Альфреда Килька звучит как гимн мужеству и несгибаемой воле. Мальчишкой он под вражеским огнем восстанавливал связь между штабом и передовой, рискуя жизнью каждую секунду. После победы над Германией война позвала Альфреда Францевича на Дальний Восток, а затем на разминирование полей в Новгородской области. Лишь в 1950 году, пройдя через два фронта и опаснейшую работу сапера, он вернулся к мирной жизни. Работал на заводе «Экситон» и занимался общественной деятельностью в совете депутатов.

Заслуги ветерана получили особенное признание: он удостоен звания «Почетный гражданин Павлово-Посадского округа», в его честь установлены памятная доска на доме в деревне Ковригино и «Парта героя» в гимназии.

Сергей Балашов и Валерий Зайцев передали Альфреду Францевичу поздравления и подарки от президента России Владимира Путина, депутатов Государственной думы Геннадия Панина и Московской областной думы Линары Самединовой.

«Но главное — это не награды и не официальные поздравления. Главное — что мы, живые, можем подойти к нему, посмотреть в глаза и сказать: спасибо, что вы есть. Спасибо, что дошли. Спасибо, что учите нас жить достойно. Альфред Францевич, мы кланяемся Вам. За вашу молодость, отданную войне, за вашу зрелость, отданную созиданию, за ваш век, наполненный смыслом и подвигом!» — сказал Сергей Балашов.