Ветеран войны Алексей Панкратов в Богородском округе отметил 98-летие

Одному из последних ветеранов Великой Отечественной войны Алексею Панкратову исполнилось 98 лет. Его поздравили замглавы Богородского округа Олег Шойко и депутат Олег Кобляков.

Алексею Панкратову торжественно вручили поздравительный адрес от президента России и губернатора Московской области. Ему также передали подарок от администрации Богородского городского округа.

Алексей в 16 лет стал членом партизанского отряда, сражался в Брянской губернии. Бойца удостоили ордена Великой Отечественной войны и еще 16 медалей за заслуги.

Ветеран отметил день рождения в кругу родных и близких. Он рассказывал собравшимся на торжество истории о войне и мирной жизни.

«Сегодня принял участие, наверное, в самом важном, самом душевном и приятном за последние месяцы мероприятии — в поздравлении ветерана Великой Отечественной войны в городе Электроугли. Уверен, что именно благодаря таким честным людям, благодаря их боевому настрою, их желанию жить и делать этот мир лучше, мы и смогли победить в 45-м!» — поделился депутат Олег Кобляков.

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