Ветеран войны Александр Тимофеев стал почетным гражданином Фрязина

Жители наукограда единодушно поддержали решение о присвоении звания «Почетный гражданин» Александру Филипповичу. Это событие стало данью уважения человеку, который не только защищал страну в годы войны, но и посвятил жизнь служению Родине в мирное время.

Когда началась Великая Отечественная война, Александру Тимофееву было всего 14 лет. В 1943 году, едва достигнув призывного возраста, 17-летний юноша ушел на фронт. Он прошел через огонь сражений, видел горе и смерть, но сохранил стойкость и верность долгу.

После войны Тимофеев вернулся в родные края. Окончил вечернюю школу, работал на текстильной фабрике, а затем поступил в Щелковский электровакуумный техникум. Его трудовая биография неразрывно связана с фрязинским предприятием «Исток» имени Шокина, где Александр Филиппович прошел путь от техника до ведущего инженера. 70 лет трудового стажа стали лучшим свидетельством преданности Родине и своему делу.

Александр Тимофеев награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги» и «За взятие Кенигсберга». Вместе с супругой Евгенией Николаевной они воспитали детей и внуков, передав им любовь к труду и уважение к истории страны.

Глава Фрязина Дмитрий Воробьев подчеркнул, что такие люди, как Александр Тимофеев, своими подвигами, трудом и мудростью учат ценить мир, свободу и независимость, завоеванные дорогой ценой. «Наш долг — помнить, чтить и передавать эту память дальше!» — сказал руководитель муниципалитета.