Ветеран войны Адольф Елагин в Балашихе отметил 95-летие

Председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов и командир дивизии имени Феликса Дзержинского Дмитрий Кузнецов поздравили с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны Адольфа Степановича Елагина. Адольф Степанович является живым свидетелем героического прошлого нашей страны, прошедшим через тяжелые испытания военных лет.

Ветерану выразили глубокую благодарность за подвиг, стойкость и преданность Родине, пожелали крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни в окружении близких.

«Сегодня особенно важно сохранять память о наших героях, оказывать им поддержку и внимание. Подобные встречи — не просто дань уважения, а возможность лично сказать спасибо тем, кому мы обязаны мирным небом над головой», — отметил Геннадий Попов.

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны является важной традицией в Балашихе, особенно в преддверии празднования Дня Победы. Это не только акт уважения к людям, которые защищали страну, но и способ сохранить память о героическом прошлом.