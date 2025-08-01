Ветеран военной службы Василий Георгиади в Балашихе отметил 79-летие

В Балашихе состоялось торжественное празднование 79-летия Василия Георгиади, ветерана военной службы и активного общественного деятеля. Это событие собрало множество его друзей, коллег и почитателей, среди которых были депутат Московской областной думы Игорь Брынцалов, глава городского округа Балашиха Сергей Юров и депутат Государственной думы Вячеслав Фомичев.

Василий Павлович посвятил почти 30 лет службе в рядах Советской Армии и Вооруженных Сил Российской Федерации. За свои заслуги он был награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» третьей степени и 15 медалями, что свидетельствует о его преданности и мужестве.

Несмотря на свой возраст, Василий Георгиади продолжает активно работать на благо города. Он занимает должность старшего научного сотрудника в Музее Войск ПВО и возглавляет Совет общественной организации ветеранов военной службы, боевых действий и воинов-интернационалистов. Его усилия направлены на сохранение исторической памяти и поддержку ветеранов.

«Я благодарен городу, где прошла большая часть моей жизни, и людям, с которыми мы вместе сохраняем историю, работаем на благо города. Такая поддержка дает силы продолжать это дело», — рассказал именинник.

Василий Павлович активно занимается просветительской и патриотической работой. Он организует встречи ветеранов с молодежью, проводит уроки мужества и тематические мероприятия в школах. Его деятельность по формированию музейных экспозиций в учебных заведениях оказывает значительное влияние на патриотическое воспитание подрастающего поколения Балашихи.

Рядом с Василием Павловичем всегда находится его надежная опора — супруга Людмила Борисовна. Вместе они уже 56 лет, и в их семье выросли трое детей, а также подрастают трое внуков.