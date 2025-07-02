Ветеран Вера Демченко во Фрязине отметила 100-летний юбилей

Жительницу Фрязина Веру Демченко поздравили с вековым юбилеем. В гости к ней пришли народные избранники и представители администрации округа.

Презенты ветерану подарили глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев и председатель Совета депутатов Елена Романова. Также они передали имениннице персональные поздравления от президента Российской Федерации Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и администрации округа.

Ветеран родилась в 1925 году в Краснодарском крае. После раскулачивания в 1931 году ее семья переехала во Фрязино.

Вера Даниловна участвовала в застройке города — готовила котлованы под возведение домов и предприятий. В годы Великой Отечественной войны она работала на лесоповале. Сегодня среди хобби юбилярши — вышивание и вязание крючком.

«Сто лет — это целая эпоха, наполненная испытаниями, достижениями и мудростью. Вера Даниловна проша через многое, но сохранила силу духа, трудолюбие и доброту. Сегодня мы чествуем не просто юбиляра, а человека, чья жизнь стала частью истории нашего города и страны», — сказал Дмитрий Воробьев.