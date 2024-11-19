Ветеран Великой Отечественной войны в Воскресенске отметил вековой юбилей
Николаю Герасимовичу Шленкову исполнилось 100 лет. Он отправился на Великую Отечественную войну в августе 1942 года. После воспитал 10 детей.
Николай Герасимович приписал себе один год, чтобы по документам стать совершеннолетним и отправиться на фронт. Из Воскресенского военкомата сначала попал в Егорьевск, а потом был направлен на учебу в Павловский Посад. Он заработал звание сержанта, на фронте командовал взводом численностью 50 человек. Много раз ему приходилось сопровождать грузы и спасать состав от бомбежки.
«Эшелон вышел. Гляжу вверх — побежали. Три американских бомбардировщика начинают бомбить нас. Я даю команду из вагона: „Бегом, ложись, ориентир — лес! Короткими перебежками!“ И значит, побежали», — вспоминает Николай Шленков.
В свои 100 лет ветеран по-прежнему сохраняет чувство юмора и жизнелюбие, несмотря на невзгоды, которые пришлось пережить семье еще до войны. Отец его умер рано, когда маленькому Коле было всего четыре года.
Николай Герасимович трудился на слесарном заводе «Красный строитель». Дочь Надежда вспоминает, как его ценили на производстве. Он также состоял в профсоюзе и был председателем цехового комитета, а позднее его выбрали в Совет депутатов. До сих пор старожилы говорят спасибо за газ, свет и воду.
«Как сказал — так и должно быть! Ни вправо, ни влево! Вот он себе поставил цель до 100 лет дожить — вот и дожил», — сказала дочь ветерана Великой Отечественной войны Надежда.
Заместитель главы Воскресенска Евгения Романова поздравила юбиляра и передала ему слова благодарности от президента России Владимира Путина.
«Вы с честью прошли через испытания Великой Отечественной, а после войны со всем нашим народом отстраивали страну. Ваш жизненный путь всегда будет служить примером стойкости, верой в добро и справедливость. Желаю вам здоровья и благополучия», — зачитала поздравление президента России Владимира Путина заместитель главы округа Евгения Романова.
Самый главный подарок для Николая Герасимовича — его семья. Дети, внуки и правнуки заботятся о нем, вдохновляясь примером.
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