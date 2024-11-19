Ветеран Великой Отечественной войны в Воскресенске отметил вековой юбилей

Николаю Герасимовичу Шленкову исполнилось 100 лет. Он отправился на Великую Отечественную войну в августе 1942 года. После воспитал 10 детей.

Николай Герасимович приписал себе один год, чтобы по документам стать совершеннолетним и отправиться на фронт. Из Воскресенского военкомата сначала попал в Егорьевск, а потом был направлен на учебу в Павловский Посад. Он заработал звание сержанта, на фронте командовал взводом численностью 50 человек. Много раз ему приходилось сопровождать грузы и спасать состав от бомбежки.

«Эшелон вышел. Гляжу вверх — побежали. Три американских бомбардировщика начинают бомбить нас. Я даю команду из вагона: „Бегом, ложись, ориентир — лес! Короткими перебежками!“ И значит, побежали», — вспоминает Николай Шленков.

В свои 100 лет ветеран по-прежнему сохраняет чувство юмора и жизнелюбие, несмотря на невзгоды, которые пришлось пережить семье еще до войны. Отец его умер рано, когда маленькому Коле было всего четыре года.