Ветеран Великой Отечественной войны в Можайске отметила 100-летний юбилей

Трудовой стаж Зинаиды Степановны начался 22 января 1942 года — в день освобождения Московской области от захватчиков. Тогда жители деревни Бедняково Уваровского района собрались вместе в двух уцелевших избах. Они решили возродить колхоз имени Горького. Тогда Зое Целиковой было всего 16 лет.

Зинаида Слепцова родилась в деревне Слом Смоленской области в многодетной семье. Ее родители Степан Акимович и Любовь Ниловна в 1930-х годах переехали в Уваровский район, спасаясь от голода. Девочка окончила шесть классов. Она участвовала в строительстве Можайской линии обороны — копала окопы в районе Бородина.

«Когда немцы начали жечь в Бедняково дома, мы вместе с деревенскими смогли убежать в лес, и это нас спасло. Потом увидели солдат-сибиряков в белых полушубках и бросились их обнимать, благодарить за спасение. Это была такая радость, что словами не передать! Раз пришли наши, то теперь мы будем живы и можно смело строить планы на будущее! Потому и решили возрождать свою деревню и колхоз», — вспоминает ветеран.

Легче стало только после Победы. Тогда с войны вернулся местный житель, воин-гвардеец, старший сержант Иван Слепцов. Он учился в Мелитопольской летной школе, но окончить ее не успел и все четыре года воевал в 89 гвардейском отдельном саперном батальоне 78-й гвардейской стрелковой дивизии.

Молодые люди поженились в 1948 году. У них родилась дочь Татьяна, затем — Надежда и сын Николай. Иван Яковлевич окончил техникум, много лет работал начальником узла связи в Преснецове. Зинаида Степановна продолжила трудиться в колхозе, который в 1960 году переименовали в совхоз Уваровский № 1. Отработав год рабочей Хващевского льнозавода, женщина вновь вернулась в сельское хозяйство района, устроившись скотницей на ферму в отделение Панино.

Перед пенсией она работала бетонщицей в местном ремонтно-строительном управлении, затем — почтальоном в Можайском районном узле связи. На заслуженном отдыхе Зинаида Степановна стала няней в детском саду. Ее общий стаж составил почти 50 лет.

В середине 1950-х годов Слепцовы построили дом с русской печкой на месте старой избы в деревне Бедняково. Долгожительница воспитывает пять внуков и шесть правнуков.

«Я всю жизнь трудилась, не жалела себя. Наверное, поэтому и живу так долго. От всей души желаю молодым счастья и мира на родной земле!» — добавила ветеран.