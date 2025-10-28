Ветеран Великой Отечественной войны в Химках отметил 100-летие

Когда началась война, Елене Степановне не было и 18 лет. Вместе с другими молодыми девушками и юношами она служила в истребительном батальоне, занимаясь охраной военных объектов. Позже ее перевели в другой город, где за тысячу километров от родного дома она встретила будущего супруга, с которым прожила всю жизнь.

Годы спустя она осуществила свою мечту — в 56 лет вернулась с семьей на малую Родину. Сейчас Елена Степановна живет в Химках вместе с дочерью. Они принимают весь день поздравления с юбилеем от представителей управления жилищно-коммунального хозяйства, образования, депутатов и всех, кто знает ветерана.

Памятная доска в честь Елены Степановны появилась в этом году на фасаде их дома ко Дню Победы.

Специалисты администрации Химок пожелали Елене Степановне крепкого здоровья и долгих лет жизни.