Ветеран Великой Отечественной войны в Домодедове отметил 100-летие

Ветеран Великой Отечественной войны и Почетный гражданин Евгений Алексеевич Знаменский родился 13 августа 1925 года. Недавно он отметил вековой юбилей. Его поздравила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

В разговоре ветеран поделился своим секретом долголетия.

«Я живу здоровым образом жизни и всем желаю того же. Зарядка у меня часовая. Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно, как говорил Островский», — добавил ветеран.

Евгения Михайловна пожелала ветерану больше времени проводить на свежем воздухе.

«Для меня многое значит — поговорить с таким человеком, поздравить его со 100-летним юбилеем от лица всех жителей округа Домодедово. Он — наша история и живая связь с событиями Великой Отечественной войны», — подчеркнула глава Евгения Хрусталева.

Сейчас Евгений Знаменский отдыхает на природе в другом регионе.