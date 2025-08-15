Ветеран Великой Отечественной войны в Домодедове отметил 100-летие
Ветеран Великой Отечественной войны и Почетный гражданин Евгений Алексеевич Знаменский родился 13 августа 1925 года. Недавно он отметил вековой юбилей. Его поздравила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.
В разговоре ветеран поделился своим секретом долголетия.
«Я живу здоровым образом жизни и всем желаю того же. Зарядка у меня часовая. Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно, как говорил Островский», — добавил ветеран.
Евгения Михайловна пожелала ветерану больше времени проводить на свежем воздухе.
«Для меня многое значит — поговорить с таким человеком, поздравить его со 100-летним юбилеем от лица всех жителей округа Домодедово. Он — наша история и живая связь с событиями Великой Отечественной войны», — подчеркнула глава Евгения Хрусталева.
Сейчас Евгений Знаменский отдыхает на природе в другом регионе.
Когда началась война, Евгений Знаменский был школьником. Сначала он трудился разнорабочим, а в 17 лет сбежал на фронт. В начале 1943 года его зачислили в пехоту под Сталинградом. Ветеран участвовал в освобождении Украины, Беларуси и Польши. За время войны он форсировал Дон, Донец, Вислу, Одер, Шпрее. Евгений Алексеевич встретил победу в Берлине. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и Орденом Отечественной войны II степени.
После войны Евгений Алексеевич женился и переехал в Домодедово. Он создал любительскую киностудию в школе-интернате, снимал кино с участием учеников и педагогов, а на пенсию вышел из органов МВД.
В мае 1990 года Евгений Знаменский проехал весь боевой путь от Варшавы до Берлина на велосипеде. Помимо этого, участвовал в открытии Обелиска Славы на Советской улице после реставрации и зажег там Вечный огонь, посещал Парады Победы на Красной площади, в том числе в 2025 году.