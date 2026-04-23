Ветеран Великой Отечественной войны в Чехове отметил 96-летие

Глава округа Михаил Собакин поздравил с днем рождения Тян Ян Чина. Ветерану вручили поздравительное письмо от президента России Владимира Путина, а также подарки от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Тян Ян Чин родился в Китае и в семилетнем возрасте вместе с родителями уехал в Советский Союз. Позже его попытка сбежать из детского дома на фронт оказалась неудачной. В результате он оказался в Челябинском детском приемнике, откуда был направлен в военную охранную команду танкового завода.

С 1962 года Леонид Григорьевич, так его назвали в СССР, проживает в Чехове вместе с дочерью.

«Все меньше остается живых свидетелей той страшной войны. Каждая встреча с ними — это прикосновение к истории и редкая возможность услышать рассказ из первых уст», — рассказал Михаил Собакин.

В праздничный день по просьбе ветерана глава округа передал ему еще один подарок — удобное кресло-качалку.