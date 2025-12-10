Ветеран Великой Отечественной войны в Богородском округе отметил 99-летие

Алексей Панкратов — один из троих оставшихся ветеранов Великой Отечественной войны в Богородском округе.

Свой первый день войны он помнит до сих пор. Когда фашисты напали на СССР, Алексею было всего 15 лет. Вскоре он вступил в партизанский отряд «26 Бакинских комиссаров» и стал ходить на десятки опаснейших операций. Среди них — взрыв Голубого моста длиной 300 метров.

После войны Алексей Панкратов продолжил службу. За свои заслуги награжден орденом Великой Отечественной войны и еще 16 медалями. Ветеран по-прежнему бодр и активен. День рождения он отметил в теплом семейном кругу. Гости с удовольствием послушали рассказы о войне, о боевых подвигах, о мирной жизни.