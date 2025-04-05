Ветеран Великой Отечественной войны в Балашихе отметил 95-летие

Раиса Федоровна Абрашова, родившаяся 3 апреля 1930 года в Рязанской области, отметила свой юбилей в окружении членов Балашихинского отделения Московской областной организации «Дети войны» и участников клуба пожилых «Надежда». В годы Великой Отечественной войны, будучи 11-летней девочкой, Раиса Федоровна активно участвовала в тыловом труде.

Она собирала грибы, убирала урожай на колхозных полях и вязала теплые вещи для солдат. Учеба начиналась с октября, так как в сентябре дети трудились на полях. Все собранное отправлялось на фронт для поддержки бойцов.

После окончания войны Раиса Федоровна переехала в Подмосковье, окончила заочное отделение института легкой промышленности и начала работать на фабрике технических тканей. Затем трудилась на Саввинской прядильной фабрике, занималась партийной работой. Вышла замуж и осталась жить в Балашихе.

За добросовестный труд Раиса Федоровна была отмечена многочисленными наградами и юбилейными медалями. Она активно участвует в городских мероприятиях, встречается с молодежью и проводит беседы со школьниками, передавая им знания и опыт, накопленные за годы жизни.

«Судьба Раисы Федоровны Абрашовой — это история нашей страны, история побед и свершений в годы Великой Отечественной войны. Желаем нашей юбилярше крепкого здоровья и добра, которое она сама всегда несет людям!» — сказала руководитель местного отделения «Дети войны» Валентина Аксенова.

В честь юбилея участники клуба пожилых «Надежда» исполнили для ветерана песни военных лет, создавая атмосферу воспоминаний и благодарности за ее вклад в победу и развитие страны.