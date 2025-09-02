Ветеран Великой Отечественной войны в Балашихе отметил 104-летие

Игорь Брынцалов передал поздравления от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, подчеркнув, что жизненный путь и подвиг ветерана служат примером для патриотического воспитания молодежи. «Благодарю Александра Григорьевича за подвиг великий и вечный. От всей души желаю крепкого здоровья и приподнятого настроения», — сказал Брынцалов.

По традиции с поздравлениями пришли кадеты школы № 4. Для Александра Григорьевича День знаний имеет особое значение: перед войной он мечтал стать учителем физики и математики, поступив в Брянский педагогический институт, но был призван в армию.

С первых дней Великой Отечественной войны Александр Золотов сражался на фронтах: участвовал в боях под Москвой, на Курской дуге, в Висло-Одерской операции, освобождал Польшу. После Победы он продолжил военную службу, посвятив ей более 36 лет. За мужество и заслуги перед Родиной ветеран удостоен ордена Отечественной войны второй степени, двух орденов Красной Звезды, ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» третьей степени и 20 медалей. В 2021 году губернатор Андрей Воробьев вручил ему знак «За полезное» за вклад в патриотическое воспитание молодежи и многолетнюю общественную деятельность.