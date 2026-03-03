Ветеран Великой Отечественной войны в Балашихе отметил 101-летие

В городском округе Балашиха состоялось торжественное празднование 101-го дня рождения ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Балашихи Михаила Владимировича Макаренко. Этот знаменательный день собрал вокруг себя не только родных и близких, но и представителей власти, молодежные организации и общественные движения.

Поздравить Михаила Владимировича пришли глава Балашихи и секретарь местного отделения Единой России Сергей Юров, председатель Совета депутатов городского округа Геннадий Попов, а также активисты «Молодой гвардии Единой России» и члены «Движения Первых». В своих поздравлениях они отметили не только героизм ветерана, но и его значительный вклад в развитие общества после войны.

«Сегодня вместе с ребятами из „Молодой гвардии“ и „Движения Первых“ мы навестили ветерана, чтобы лично поздравить его с днем рождения. От всей души желаю Михаилу Владимировичу крепкого здоровья, душевного тепла, заботы и внимания близких. Мира, добра и благополучия», — сказал Сергей Юров.

Михаил Владимирович родился в 1925 году. В 18 лет он был призван в Рабоче-крестьянскую Красную армию, где участвовал в боях на третьем и четвертом Украинском фронтах в составе третьей Гвардейской армии генерала Дмитрия Лелюшенко. Его военный путь был насыщен подвигами: он освобождал Донбасс, форсировал Днепр в районе Запорожья и принимал участие в Никопольско-Криворожской наступательной операции. За свои боевые заслуги Михаил Макаренко был награжден орденом Отечественной войны и другими наградами.

После окончания войны Михаил Владимирович продолжил свое образование и окончил механико-математический факультет МГУ. Он посвятил свою жизнь экономическим наукам, защитив кандидатскую и докторскую диссертации, а также преподавал в Московском государственном университете и университете народного хозяйства имени В. И. Вернадского.

«Молодежи я желаю активно учиться — и начать стоит с математики! Ведь сегодня искусственный интеллект не может существовать без этой науки, а мы не можем существовать без него. В современном мире именно точные науки — математика, инженерия и смежные дисциплины — дают ключ к самым перспективным направлениям развития», — отметил Михаил Макаренко.

Празднование дня рождения Михаила Владимировича стало не только данью уважения к его подвигам, но и напоминанием о важности передачи опыта и знаний молодому поколению.