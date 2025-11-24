Ветеран Великой Отечественной войны в Балашихе Борис Котов отметил 100-летие

Борис Анатольевич — полковник запаса, выпускник Одесского военного артиллерийского училища. Службу он нес в Ленинградском и Московском военных округах, и за годы службы был награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны второй степени, а также медалями «За взятие Вены», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Победный май 1945 года Борис Анатольевич встретил в Праге. Впоследствии, после выхода в отставку в 1983 году, он целиком посвятил себя работе в ветеранском движении, передавая молодому поколению не только жизненный, но и профессиональный опыт.