Ветеран Великой Отечественной войны Родюшкина в Лобне отметила 98-летие

Ветеран Великой Отечественной войны в Лобне Анна Сергеевна Родюшкина отметила 98-летний юбилей. В молодости она работала в воинской части и получила множество наград за боевые заслуги.

Ветерана поздравила глава городского округа Лобня Анна Кротова.

«В этом году наша страна отметит 80 лет Победы в Великой Отечественной войне. Особенно важно уделить внимание ветеранам ВОВ. Дорогая Анна Сергеевна, низкий поклон и самые искренние слова благодарности за вашу силу духа. Здоровья, долгих лет жизни и всего самого доброго», — отметила Анна Кротова в своем телеграм-канале.

Анна Сергеевна пережила войну, отпраздновала Победу, восстанавливала страну, воспитала детей и внуков. По словам родных, она достойно перенесла все жизненные препятствия и невзгоды, сохранила доброту и позитивный настрой. Анна Сергеевна — ответственный человек. Благодаря заботе и внимают семьи ей удалость дожить до почтенного возраста.