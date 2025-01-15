Ветеран Великой Отечественной войны провел урок мужества в школе № 2 в Дмитрове

В Дмитровской средней школе № 2 состоялся «Урок мужества», который провел ветеран Великой Отечественной войны Виктор Алексеевич Дубинин. Он поделился воспоминаниями, а ребята задали ему вопросы.

С ветераном встретились юнармейцы, активисты «Движения первых» и советник директора по воспитанию. Виктор Алексеевич рассказал о военных годах, тяжелых условиях в тылу, труде женщин и детей в те годы, о народе, который смог выстоять и победить.

Школьники задавали ветерану интересующие вопросы о его жизни, медалях и съемках в документальном фильме. Диалог получился полезным и душевным.

Кадеты показали Виктору Дубинину свои навыки сборки-разборки автомата Калашникова, а ветеран подарил школьному музею две фарфоровые статуэтки. Также он исполнил танец «Яблочко» и спел песню. Дети и педагоги поблагодарили Виктора Алексеевича и дружно ему аплодировали.

​​​​​​​«Проводимые в школах Дмитровского городского округа „Уроки мужества“ — это не просто занятия, а настоящие встречи с героями, которые вдохновляют и учат школьников ценить мир и свободу. Во время таких встреч мы передаем молодому поколению важнейшие уроки истории и мужества», — отметил заместитель главы Дмитровского муниципального округа Вадим Антонов.