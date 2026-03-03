Ветеран Великой Отечественной войны из Ленинского округа отметила 101-летие

Он вручил имениннице подарки и передал поздравление от президента России Владимира Путина. Раиса Степановна встретила гостей в кругу родных.

«Ваш жизненный путь вызывает глубокое уважение и благодарность. Вы прошли через тяжелые годы войны, будучи медицинской сестрой, помогали людям и оставались верны своему долгу», — обратился к ветерану Эдуард Арадушкин.

Раиса Харланова родилась 3 марта 1925 года на хуторе Гуляевка Сталинградской области в семье донских казаков. Школу окончила с отличием в 1942-м, тогда же прошла курсы медсестер. В ноябре ее призвали в армию и направили в батальон аэродромного обслуживания Сталинградского фронта.

Она участвовала в обороне Сталинграда, затем в составе 2-го Украинского фронта освобождала Украину, Прагу и брала Берлин. Награждена медалью «За оборону Сталинграда», орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией». Демобилизовалась в октябре 1945-го в звании сержанта медицинской службы.

После войны Раиса Степановна трудилась на шахтах Тульской области, затем в Казахстане и Одесской области. Вместе с мужем воспитала троих детей. В Видное переехала, чтобы быть ближе к старшему сыну. Сейчас живет в окружении дочери, троих внуков и пятерых правнуков.