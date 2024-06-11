Ветеран Великой Отечественной войны из Красногорска отметил свой столетний юбилей

Он попал на фронт в 1942 году. Воевал под Сталинградом во второй гвардейской минометной дивизии. Прошел первый и второй Прибалтийский фронт. Затем в Белоруссии его включили в состав 34-й пушечно-артиллерийской дивизии. Прошел всю войну и встретил победу в Берлине.

По словам секретаря Красногорского отделения партии «Единая Россия» Богдана Андриянова, свой столетний юбилей отмечает великий человек — герой Великой Отечественной войны.

«Для меня огромная честь его лично поздравить и пообщаться. Тот жизненный путь, который он прошел, вызывает восхищение. Я желаю ему и его семье крепкого здоровья», — поздравил ветерана Андриянов.

Николай Кузьмич Воротилин награжден орденом «Красной звезды», медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

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