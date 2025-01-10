Ветеран Великой Отечественной войны из Дмитрова отметил 100-летие

Анатолий Хомич после окончания семилетней школы получил специальность слесаря-инструментальщика в ремесленном училище. До ухода на фронт в 1943 году работал на заводе «Станколит». Во время Великой Отечественной воевал на первом и втором Белорусских фронтах. Совсем немного не дошел до Берлина — был тяжело ранен в конце апреля 1945-го года, после чего долго находился на реабилитации. Кроме ордена Славы третьей степени, также награжден медалью «За боевые заслуги».

После войны Анатолий Семенович окончил Московское музыкальное училище имени Октябрьской революции по классу баяна. В 1957 году он переехал в Дмитров, где 31 год проработал преподавателем в музыкальной школе. За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие культуры Подмосковья Хомичу присвоено звание «Заслуженный работник культуры Московской области».

Иван Курданин отметил, что Анатолий Хомич принадлежит к поколению победителей. «Именно на таких людей мы равнялись и всегда будем равняться», — сказал руководитель муниципалитета.