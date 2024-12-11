Ветерана войны из Богородского округа поздравили со 101-м днем рождения

Ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Артамошкина отметила 101-й день рождения. С этой знаменательной датой ее поздравил депутат Сергей Жулябин.

Депутат фракции «Единая Россия» привез Клавдии Васильевне цветы и подарки, а также передал поздравления от депутата Московской областной думы Владимира Пекарева, администрации муниципалитета и совета депутатов Богородского округа. Сергей Жулябин поблагодарил ветерана за силу духа и стойкость и пожелал ей здоровья и долгих лет жизни.

«Мы всегда будем помнить о том, какой ценой досталась великая Победа нашим героям», — подчеркнул депутат.

Клавдия Артамошкина попала на фронт в декабре 1942 года. После освобождения Смоленска в 1943 году ее призвали защищать город. Демобилизовалась она только в 1945 году, после окончания Великой Отечественной войны.

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