Ветеран Великой Отечественной войны из Балашихи отметила 102-летие

В день рождения ветерана Лидии Червяковой из Воскресенска ее навестили представители местной власти и общественных организаций. Муниципальный депутат Рустам Фахрисламов, начальник территориального отдела по южной Балашихе Вадим Кузнецов и руководитель местного отделения «Офицеры России» Розалия Абатурова пришли поздравить Лидию Ивановну с этим важным днем.

От имени главы городского округа Балашиха Сергея Юрова ветерану вручили поздравительный адрес, цветы и подарки.

Лидия Ивановна — не просто ветеран, а человек, чья жизнь полна героизма и самоотверженности. Во время Великой Отечественной войны она освоила несколько специальностей, работая с дальномером, который использовался для определения расстояния до вражеской авиации. Ее навыки связистки и телефонистки обеспечивали бесперебойную связь между воинскими частями.

«Сегодня Лидия Ивановна продолжает вдохновлять людей своим жизненным примером, рассказывая о трудностях и победах своего поколения. Ее история служит напоминанием о важности памяти и уважения к тем, кто отдал все ради свободы и мира», — отметил Рустам Фахрисламов.

За заслуги Лидии Червяковой присвоили звание «Почетного гражданина Балашихи», а на ее доме установили именную табличку.