Ветеран Великой Отечественной войны Гончаров отмечает 101-й день рождения

Дмитрий Константинович родился в селе Архангельское под Старым Осколом. После окончания школы он работал в колхозе, а в начале 1943 года ушел на фронт. Воевал на 1-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах, несколько раз был тяжело ранен.

После демобилизации Дмитрий Константинович вернулся в Архангельское и участвовал в восстановлении разрушенного войной хозяйства. Около тридцати лет он возглавлял ряд хозяйств в Белгородской области. В 2000 году ветеран переехал в Сергиев Посад к сыновьям.

За свои заслуги Дмитрий Константинович получил множество государственных наград, включая два ордена Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Отечественной войны I степени, орден Славы III степени и другие.

Победу ветеран встретил под Житомиром и считает этот день святым. Он сожалеет, что не смог расписаться на рейхстаге, но оставил бы там такую надпись: «Я, двадцатилетний рядовой солдат, принес Германии свободу от фашизма. Берегите ее. Будет по-другому — мои дети и внуки придут расписываться на рейхстаге».