Ветеран Великой Отечественной войны Галина Долина: «Только вперед!

Когда началась Великая Отечественная война, Галине Александровне Долиной было всего 11 лет. Ее семья жила в деревне Раменское Тверской области, которая зимой 1941 года была захвачена немецкими войсками.

«У одной женщины ребенок, года три, был на руках. Немец подошел, сорвал его и бросил в снег. Хорошо еще, не застрелил. Жестокость была страшная», — вспоминает ветеран.

В 13 лет Галина Александровна вместе с матерью и старшей сестрой вступила в ряды Красной армии. Семья служила в Железнодорожных войсках на станции Осеченка Калининской железной дороги, восстанавливая разрушенные пути.

После войны Галина вернулась в школу, чтобы получить среднее образование, а затем поступила на Высшие курсы профессионального движения, где увлеклась спортом. Она занималась лыжами, стрельбой, волейболом, баскетболом и даже хоккеем. Позже получила статус кандидата в мастера спорта по гимнастике.

В 1956 году Галина Александровна переехала в Алабушево, где вышла замуж и родила сына. Здесь она вела активную общественную жизнь. С 2004 по 2015 год была председателем районного Совета ветеранов, участвовала в издании книги о ветеранах Алабушево. В 2023 году Галине Долиной присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Солнечногорск» за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Галина Александровна — постоянная участница парадов Победы на Красной площади. Она побывала на них уже восемь раз. В прошлом году, в возрасте 94 лет, она также присутствовала на трибуне.

Ветеран Великой Отечественной войны награждена орденом Отечественной войны II степени «За мужество и героизм», медалью «За долгий добросовестный труд в ВОВ» и множеством других наград. Несмотря на инвалидность второй группы, в свои 95 лет она остается красивой, бодрой и жизнерадостной женщиной, которая интересуется политикой и переживает за нашу страну.