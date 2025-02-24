Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Орлов в Коломне отметил 99-летие

В День защитника Отечества свой юбилей отпраздновал капитан первого ранга в отставке, моряк-подводник, защитник Заполярья Алексей Орлов. Ветерана поздравили с этой датой глава округа Александр Гречищев и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Дарья Бабаева.

Руководитель муниципалитета вручил ветерану медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», учрежденную президентом России Владимиром Путиным. Александр Гречищев пожелал Алексею Михайловичу крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

Во время Великой Отечественной войны Орлов служил в 139-гм зенитно-артиллерийском дивизионе Северного флота на Кольском полуострове. Подразделения противовоздушной обороны играли ключевую роль в защите важной базы Северного флота — города Полярный, а также Мурманского порта, через который поступала помощь от союзников.

День Победы Алексей Орлов встретил в Заполярье. Как один из самых молодых участников войны, он дождался демобилизации позже остальных. Окончил военно-морское училище и педагогический институт в Ленинграде. Более 20 лет он посвятил службе на Тихоокеанском флоте, закончив военную карьеру в звании капитана первого ранга, а после увольнения переехал в Коломну.



«Алексей Михайлович Орлов — человек, чья судьба неотделима от героической истории нашей страны. Всю свою жизнь он посвятил служению Родине и людям», — отметил Александр Гречищев.