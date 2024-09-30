Ветеран Великой Отечественной из Подольска Мария Рохлина отметила 100-летний юбилей

Ветеран Великой Отечественной войны, санинструктор Мария Рохлина отметила вековой юбилей. Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вручил ей почетный знак «Добро и милосердие», а председатель Совета депутатов — медаль «За плодотворный труд» и букет красных роз.

Мария Рохлина служила в 95-й гвардейской стрелковой дивизии санинструктором. Семнадцатилетняя девушка поступила в Харьковский авиационный институт, но началась война, и она отправилась на фронт. Мария Михайловна спасала жизни бойцов Красной армии в самых горячих точках: под Сталинградом, в Курской битве, форсировании Днепра, во время освобождения территорий Украины, Молдавии, Румынии, Польши, Германии и Чехословакии.

«Сегодня Мария Михайловна Рохлина по-прежнему полна энергии и служит нравственным ориентиром для подрастающего поколения. Большая честь для каждого из нас стать современником такого сильного человека несгибаемого характера, участника Великой Отечественной войны, который хранит и передает правду о тех страшных годах. Вечно будем благодарны за спасение нашей страны от захватчиков. Низкий Вам поклон и искренние пожелания крепкого здоровья, бодрости духа, множества счастливых дней в окружении любящих людей!», — сказал Григорий Артамонов.

Мария Михайловна рассказала, что она попала в окружение и несколько суток помогала раненным солдатам. Тогда ее спас Иван — ее будущий муж. Вместе они прошли часть Европы и встретили победу в Праге. Потом переехали в Подольск и счастливо прожили вместе.

Мария Рохлина каждый год становится почетным гостем Парада Победы в Москве. Она по-прежнему трудится в организации ветеранов и воспитывает подрастающее поколение.

«Желаю Марии Михайловне и дальше также любить жизнь, побольше здоровья и энергии на исполнение миллиона задуманных планов. Пусть все получается, а дети и внуки дарят только радость и любовь», — заключил Алексей Никулин.

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