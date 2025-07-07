Ветеран Валентина Стулова в Рошале отметила 85-летний юбилей

Почетного ветерана Подмосковья поздравили руководитель Рошальского управления Василий Никифоров, заместитель председателя совета ветеранов Ирина Клюкина, а также представители соцзащиты и клуба «Активное долголетие». Юбиляру вручили подарки от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и главы муниципального округа Шатура Николая Прилуцкого.

Валентина Александровна родилась в Рошале 7 июля 1940 года. Все ее детство пришлось на трудные военные и послевоенные годы. Во время Великой Отечественной войны родители девочки трудились на пороховом комбинате.

После войны Валентина поступила в рошальскую школу № 1, окончила 10 классов и сразу же пошла работать на химкомбинат, в ремонтно-строительный цех № 17. Затем отучилась на курсах бухгалтеров и устроилась старшим счетоводом в Алексино-Шатур. Через год девушка вернулась в родной город и сразу устроилась в цех № 3 в должности кладовщика. Затем работала секретарем начальника цеха по оформлению документов. Параллельно Валентина училась на вечернем отделении Рошальского химико-технологического техникума по специальности «техник органического синтеза».

После окончания учебы Валентина Стулова проработала 17 лет в военной приемке и уже в возрасте 45 лет Минобороны России присвоило ей звание ветерана труда. На пенсию вышла в 1998 году. А в 2005 году Валентину Александровну удостоили звания Почетного ветерана Подмосковья.

«Грамот и благодарностей у меня тоже много. И от главы округа, и от губернатора. Я довольна своей трудовой деятельностью», — поделилась ветеран.

На пенсии Валентина Александровна занимается настольным теннисом и скандинавской ходьбой, воспитывает внучку и внука и варит для них на даче компоты из садовых и лесных ягод. А еще состоит в местном совете ветеранов, в состав которого вошла еще в 1996-м году.