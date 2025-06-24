Ветеран Валентин Марьин в Орехово-Зуевском округе отметил 95-летие

Валентин Петрович встречал гостей в парадном костюме офицера. В свои годы юбиляр поддерживает физическую форму и не теряет боевого духа.

В годы Великой Отечественной войны Валентин Марьин, тогда еще подросток, работал в эвакогоспитале вместе с матерью и сестрой. После войны окончил Нахимовское военно-морское училище в Ленинграде, став кадровым офицером. В 1954 году в звании лейтенанта прошел обучение в Высшем военно-морском училище имени Фрунзе.

Валентин Петрович более 10 лет служил на Тихоокеанском флоте, затем в зенитно-ракетных войсках на севере Казахстана. Преподавал в военно-морском училище и завершил карьеру в звании капитана первого ранга.

Ветеран награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За победу над Японией». Принимал участие в Параде Победы на Красной площади в 1949 году.