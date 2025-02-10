Ветеран в Можайске Галина Боровская отметила 85-летие

Председатель Можайского Совета ветеранов Нина Истратова и заместитель начальника финансово-казначейского управления администрации Можайского округа Галина Фунтикова поздравили ветерана Галину Боровскую с 85-летием. Ей передали теплые слова от губернатора Московской области Андрея Воробьева , главы Можайска Дениса Мордвинцева и председателя окружного Совета Лидии Афанасьевой.

Галина Иосифовна родилась 5 февраля 1940 года в Гжатске Смоленской области в многодетной семье железнодорожника Иосифа Мартыновича Ериновского и стала самым младшим ребенком. В 1941 году ее отец работал начальником железнодорожной станции Гжатск. Он эвакуировал составы с ценностями, оборудованием предприятий, сотрудниками организаций и детьми из детского дома. К октябрю того же года немцы захватили город. Иосиф Ериновский не успел эвакуироваться сам. Немцы отправили его в концлагерь, и дальнейшая судьба мужчины неизвестна.

Оккупация Гжатска длилась до марта 1943 года. По рассказам Галина Иосифовна знает, что горожане должны были являться на принудительные работы, получая за непосильный труд по 150 граммов суррогатного хлеба в день, а за неявку грозил расстрел. Немцы ввели комендантский час, мирных жителей нумеровали, заставляли носить бирки и нарукавные повязки с указанием адреса проживания, за малейшее нарушение — тоже расстрел.

«Моих двух старших братьев-подростков гитлеровцы расстреляли прямо в сарае нашего двора, где они пытались спрятаться. За то, что они были русскими и, когда вырастут, могли взять в руки оружие и воевать против оккупантов!» — рассказала Галина Иосифовна.

После войны 16-летняя Галина поступила в ФЗУ при Колычевской фабрике, работала швеей. Долгие годы она трудилась инспектором в финансово-казначейском управлении Можайской администрации.

Ветеран желает, что молодые люди жили в мире и учились защищать свою Родину.